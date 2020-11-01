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У некоторых Apple AirPods Pro возникают проблемы со статикой и тресканием

01.11.2020 13:34

В пятницу Apple запустила сервисную программу для AirPods Pro, произведенных до октября 2020 года. По данным Apple, пользователи с затронутыми устройствами могут слышать потрескивание или статические звуки, которые усиливаются в громкой среде, во время тренировки или во время разговора по телефону. Помимо этой проблемы, у некоторых AirPods Pro могут быть проблемы с активным шумоподавлением, не работающим должным образом, что может привести к таким проблемам, как потеря низких частот.

Другие проблемы включают усиление фоновых звуков, например шума самолетов или улицы.

Пользователи, у которых возникла одна или несколько из перечисленных выше проблем, могут связаться с Apple или авторизованными поставщиками услуг Apple, чтобы проверить свое устройство. Если Apple или поставщик услуг определит, что устройства соответствуют условиям программы обслуживания, AirPods Pro будет заменен. Программа распространяется на один или оба наушника.

Однако, хотя наушники будут заменены, на корпус AirPods Pro не влияют проблемы со звуком, и на него не распространяется сервисная программа.

Apple не указала, что могло вызвать проблемы со звуком, хотя некоторые предполагали, что это проблема оборудования . Пользователи уже жалуются на вопрос в течение нескольких месяцев. В мае Apple опубликовала на своем веб-сайте несколько советов по устранению неполадок для людей, испытывающих статические и потрескивающие звуки, которые предполагали, что проблемы возникли из-за помех беспроводной сети или определенных приложений. Теперь мы знаем, что это не так.

Новая программа обслуживания Apple распространяется на устройства по всему миру и распространяется на AirPods Pro в течение двух лет после покупки.

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