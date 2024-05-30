У искусственного интеллекта обнаружили любимые числа

В новом исследовании, проведенном аналитиками компании Gramener, стало ясно, что различные ИИ-модели предпочитают одни и те же числа при выборе случайных значений. На исследование обратил внимание портал hi-tech.mail.ru.

В рамках эксперимента GPT-3,5 Turbo от OpenAI, Claude 3 Haiku от Anthropic и Google Gemini 1.0 Pro были попросены сгенерировать случайное число от 0 до 100, и результаты оказались поразительно схожими.

Наиболее популярным числом среди всех трех ИИ-моделей оказалось число 47, которое выбирали чаще всего. Также в тройку лидеров вошли числа 42 и 72. Эти результаты вызвали интерес у специалистов, которые отметили, что выбор чисел ИИ-моделями напоминает принципы, присущие человеческому мышлению.

Например, GPT-3,5 Turbo избегает однозначных чисел и повторяющихся цифр, так как такие варианты не кажутся людям случайными.

Claude 3 Haiku не использует числа до 20, а Google Gemini 1.0 Pro предпочитает периодически включать их в свои выборки. В целом же, результаты эксперимента оказались весьма схожими между всеми тремя нейросетями.

Одним из интересных наблюдений аналитиков стало то, что число 42 оказалось особенно популярным среди ИИ-моделей. Это может быть связано с циклом романов фантаста Дугласа Адамса под названием «Автостопом по галактике», где число 42 считается ответом на «Главный вопрос жизни, вселенной и вообще». Также часто встречаются числа, оканчивающиеся на 7, поскольку они кажутся случайными.

Аналитики также отметили, что нейросети редко выбирали числа, кратные 5 и 11, а особенно числа, оканчивающиеся на 10. Вероятность такого выбора оказалась в 50,8 раза меньше, чем для других чисел. Однако специалисты признали, что они пока не понимают, почему именно числа 73 и 56 стали популярными среди ИИ-моделей.