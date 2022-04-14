У Google есть секретное приложение для iOS, которое поможет вам перейти на Android

Google незаметно выпустил бесплатное приложение для iOS, которое поможет вам легко переносить данные с iPhone на устройство Android, как сообщает 9to5Google . Приложение Switch To Android работает без проводов, поэтому вам не придется беспокоиться о подключении двух телефонов кабелем.

«Приложение Switch to Android от Google поможет вам быстро и безопасно перенести наиболее важные типы данных — фотографии, видео, контакты и события календаря — на новое устройство Android без лишних кабелей», — говорится в описании приложения в App Store. В этот список не входят сообщения, поэтому похоже, что приложение не сможет их передать, хотя оно расскажет вам, как отключить iMessage, чтобы «вы не пропустили текстовые сообщения от друзей и семьи».

9to5Google говорит, что это приложение не указано в списке, и это действительно так, поскольку я не могу найти его при поиске в App Store на своем iPhone. Впрочем, скачать его можно прямо сейчас по этой прямой ссылке . Google не сразу ответил на запрос о комментарии о том, когда приложение может быть официально добавлено в App Store.