У GeForce RTX 5080 от Gigabyte выявлены проблемы с теплоотводом

У некоторых моделей видеокарт GeForce RTX 5080 производства Gigabyte обнаружены серьёзные недостатки в системе охлаждения. Об этом сообщает профильное издание VideoCardz, ссылаясь на жалобы пользователей и материалы форума Quasar Zone.

Проблема затронула модель Gigabyte GeForce RTX 5080 Aorus Master ICE. Вместо традиционных термопрокладок в этой серии используется так называемый «теплопроводящий гель серверного класса». По заявлениям производителя, он должен обеспечивать улучшенное охлаждение, высокую вязкость и устойчивость к утечке.

Однако в реальных условиях эксплуатации пользователи начали фиксировать вытекание этого материала. Один из владельцев карты обнаружил, что гель начал стекать вниз всего через месяц после покупки. При этом видеокарта была установлена вертикально, что могло повлиять на поведение термоинтерфейса. На опубликованных фотографиях видно, что вещество приближается к контактам разъёма PCIe.

Хотя гель не является токопроводящим, его попадание в разъём может привести к проблемам с подключением или даже повреждению материнской платы. Кроме того, очистка геля в случае утечки требует значительных усилий и может быть затруднена из-за его вязкости.

В компании Gigabyte ранее заявляли, что используемый материал безопасен, не подвержен утечкам и не требует специальных рекомендаций по установке. Однако сложившаяся ситуация может поставить под сомнение корректность его применения или технологию нанесения на производстве.

Один из дистрибьюторов Gigabyte сообщил на форуме о запросе в компанию для прояснения обстоятельств и возможной реакции производителя. Пока неизвестно, планирует ли Gigabyte внести изменения в производственный процесс, дать рекомендации по установке или пересмотреть условия гарантийного обслуживания.