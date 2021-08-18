У Apple тайно был «двойной агент» в сообществе iPhone Leaker

По данным Motherboard, более года член сообщества по утечкам и взлому iPhone фактически выступал в роли «двойного агента» Apple, тайно предоставляя компании информацию о других утечках.

В сообщении утверждается, что Андрей Шумейко, известный в сети как «YRH04E», рекламировал внутреннюю информацию Apple и украденные устройства для продажи на таких платформах, как Twitter и Discord. Однако, без ведома других членов сообщества, в отчете добавлено, что он тайно предоставлял команде Apple Global Security информацию, которая могла бы помочь компании бороться с утечками и лицами, ответственными за них.

В мае 2020 года, после того, как предварительная версия iOS 14 просочилась в сеть, в отчете утверждается, что Шумейко предоставил Apple информацию о человеке, который якобы помог «организовать» утечку, купив украденный iPhone 11. Прототип устройства предположительно был загружен ранней разработкой iOS 14, предназначенной для внутреннего использования сотрудниками Apple, до того, как программное обеспечение было объявлено на WWDC в июне 2020 года.

Шумейко добавил, что летом 2020 года он сообщил Apple, что контактировал с сотрудником Apple в Германии, который работал над Apple Maps. Сотрудник якобы предлагал продать доступ к внутренней учетной записи Apple, используемой для доступа к корпоративной электронной почте и другим внутренним материалам во внутренней сети Apple. Шумейко рассказал, что поддерживал связь с сотрудником, а позже узнал, что его уволили из Apple.

Шумейко сказал, что, выступая в качестве информатора Apple, он надеялся, что сможет искупить свою вину за то, что был бывшим участником сообщества утечек iPhone, а также надеялся, что его сотрудничество будет финансовым стимулом. Шумейко сказал, что он неоднократно спрашивал, можно ли ему заплатить за его информацию, но Apple явно уклонялась от обязательств, и теперь он высказывается, чувствуя себя обманутым.

«Я просто хотел, чтобы меня хоть раз услышали, и история, которую я рассказываю, должна быть правдивой», — сказал Шумейко, согласно отчету, добавив, что ему все равно, что о нем подумают теперь.

Источник — Astera.