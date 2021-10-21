У Apple AirPods Pro появился зарядный чехол MagSafe

MagSafe — не новая функция, но эта запатентованная технология магнитной зарядки, впервые появившаяся на MacBook Pro еще в 2006 году, теперь распространяется и на другие продукты Apple.

Ранее на этой неделе Apple анонсировала AirPods 3-го поколения, и среди функций, которые она предлагает, есть чехол, совместимый с MagSafe, который позволяет заряжать его с помощью беспроводного зарядного устройства MagSafe. Оказывается, AirPods Pro 2019 года также получил чехол для зарядки MagSafe.

Новые заказы на AirPods Pro будут поставляться с чехлом для зарядки MagSafe вместо обычного чехла для беспроводной зарядки, который поставлялся с ним при запуске в 2019 году. Apple также обновила свой веб-сайт, чтобы отразить это изменение. На данный момент нет перечисления зарядного футляра MagSafe в качестве отдельной покупки для тех, кто хочет.

AirPods Pro — это лучшие беспроводные наушники Apple. У них есть активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер и пространственный звук с динамическим отслеживанием головы. Существует чип H1 с 10 аудиоядрами для шумоподавления в реальном времени, а датчик силы на стержне наушника позволяет пользователям переключаться между активным шумоподавлением и прозрачным режимом.

AirPods Pro устойчивы к поту и воде, у них 4,5 часа автономной работы без подзарядки, но с зарядным чехлом пользователи могут получить более 24 часов. В новом чехле MagSafe владельцы могут заряжать AirPods с помощью беспроводного зарядного устройства MagSafe. Они также могут использовать обычное беспроводное зарядное устройство Qi или зарядное устройство Lightning.