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Тюменские студенты изобрели прибор с ИИ для предсказания инфаркта

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Команда студентов и инженеров из Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов создала прибор, использующий биометрические датчики и технологии ИИ для выявления признаков предынфарктного состояния и предотвращения сердечных заболеваний.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), мобильный комплекс, разработанный командой, представляет собой устройство, способное измерять частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму и температуру тела.

Алгоритмы искусственного интеллекта используются для обнаружения признаков сердечных заболеваний. Кроме того, комплекс включает в себя мобильное приложение, которое позволяет отслеживать показатели здоровья в режиме реального времени, получать рекомендации и предупреждения.

В приложении также предусмотрен специальный трекер для контроля принимаемых препаратов. Лидер проекта, Регина Колчакова, подчеркнула, что решение уникально благодаря сочетанию биометрических датчиков и эффективных алгоритмов ИИ. Это позволяет не только мониторить работу сердца, но и предсказывать сердечные проблемы задолго до появления явных симптомов.

 

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