Об этом заявили ученые Университета Пердью, опубликовав результаты собственного исследования.

Специалисты выяснили, что тёмный режим в смартфоне оказался бесполезен для экономии заряда его батареи.

В частности, говорится о том, что в целом такой режим экономит зарядку не меньше, чем если, например, просто уменьшить яркость экрана.

При исследовании, были протестированы такие приложения как: Калькулятор, Календарь Google, Карты Google, Google News, Google Phone и YouTube. Чтобы оценить темный режим и экономию заряда батареи использовался инструмент Per-Frame OLED Power Profiler (PFOP).

Участниками исследования стали смартфоны Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 и Moto Z3. Оказалось, что в смартфонах при работе в темном режиме после обычного режима с яркостью 30-50% экономия заряда аккумулятора составляет 3-9%.

А вот если совершить переход из обычного режима с полной яркостью экрана на темный режим, то тут экономия составит уже почти 47%.

При этом было отмечено, что многие пользователи и та предпочитают не использовать максимальную яркость экрана.