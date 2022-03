Twitter запускает сервис Dark Web Tor из-за российской цензуры

Twitter запускает версию своего сайта в виде лукового сервиса Tor, оптимизируя его для сети, защищающей конфиденциальность и избегающей цензуры. Инженер-программист Алек Маффет объявил сегодня эту новость в Твиттере, назвав ее «возможно, самым важным и долгожданным твитом, который я когда-либо писал». Сеть Tor также была добавлена ​​на страницу поддерживаемых браузеров Twitter .

Луковый сервис Twitter доступен по адресу https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion при использовании браузера Tor или аналогичного инструмента. Хотя вы уже могли получить доступ к обычному веб-сайту Twitter через Tor, недавно запущенная версия добавляет больше уровней защиты к уже анонимному просмотру и разработана специально для сети.

«Это обязательство платформы вести дела с людьми, которые используют Tor, на справедливой основе», — сказал Маффетт The Verge в прямом сообщении в Twitter. «Настройка onion-адреса — это практический шаг, который демонстрирует, что платформа явно обеспечивает потребности людей, которые используют Tor».

Onion-сервисы иногда называют скрытыми сервисами или сервисами «даркнета», хотя последний часто относится к явно криминальным сайтам, таким как рынок наркотиков Silk Road. Ряд веб- сайтов предлагает специальные версии Tor, включая поисковую систему DuckDuckGo и новостные агентства , такие как The New York Times , BBC и ProPublica . Такие инструменты, как SecureDrop, которые The Verge и другие сайты используют для получения защищенных документов, также работают через Tor.

Маффет, который работает с компаниями над внедрением onion-сайтов, написал в Твиттере, что обсуждает возможность дружественного к Tor Twitter с 2014 года. ошибочно помечены как ботнеты. Facebook заявил в 2016 году, что миллион пользователей в месяц заходят на стандартный сайт или луковый сервис через Tor.

Tor шифрует веб-трафик и направляет его через ряд серверов, чтобы скрыть идентифицирующую информацию о пользователях. Это популярный способ доступа к сайтам, которые подлежат интернет-цензуре, и это сделало его особенно актуальным после февральского вторжения России в Украину, которое спровоцировало подавление Россией Twitter, Facebook и независимых новостных служб. Некоторые интернет-провайдеры начали подвергать цензуре сам Tor в декабре 2021 года, но сегодня Tor Project сообщил Vice , что фактический уровень блокировки изменился, и российские пользователи по-прежнему могут подключаться через мост Tor.