Twitter тестирует реакцию смайлов на твиты, которые выходят за рамки простого «лайка», о чем объявила компания сегодня. Таким образом, в ближайшие дни пользователи в Турции смогут отвечать на твиты с помощью эмодзи «Лицо со слезами радости», «Думающее лицо», «Хлопающие в ладоши», «Плачущее лицо» или просто «Сердце». Тестирование запланировано только на ограниченное время, но Twitter сообщает, что может расширить его до пользователей в большем количестве стран в зависимости от ответа.

По словам Twitter, идея этой функции состоит в том, чтобы дать людям больше способов быстро показать, что они думают о твите, а также предоставить авторам более качественную обратную связь о том, как был получен их твит. Смайлы доступны через долгое нажатие кнопки «Нравится», а при коротком нажатии будет отправлено обычное «Нравится». Слухи о тесте появились в начале этого года после того, как пользователи сообщили о том, что их опрашивали о потенциальных смайликах для включения.

Реакции на эмодзи уже много лет доступны в других сервисах, таких как Facebook, а также в самом Twitter в прямых сообщениях. Но что интересно в выборе смайлов Twitter для его последнего теста, так это то, что ни один из них не является особенно негативным. Нет «сердитого лица», как на Facebook, или «большого пальца вниз», как в ответах на смайлики в прямом сообщении Twitter.

Twitter объясняет, что он решил не выбирать эти негативные смайлики, потому что опрошенные им люди сказали, что «их беспокоит негативная реакция на некоторые из их мыслей». Серьезное беспокойство, учитывая, насколько токсичными могут быть разговоры в Твиттере.

Между тем, смайликов он уже включены заработали свои места, будучи представителем самого общего опыта эмоций людей во время чтения твитов, а также как «повсеместно узнаваемым.» Это, вероятно, объясняет, почему невероятно пассивно-агрессивный смайлик «Слегка улыбающееся лицо» не попал в подборку.

Если вы находитесь в Турции и хотите испытать новые реакции, Twitter сообщает, что эта функция будет развернута в стране в ближайшие дни. Тест будет доступен на iOS, Android и в Интернете.