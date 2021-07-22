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Twitter Spaces скоро позволит вам управлять звуком вашего голоса

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Twitter в настоящее время работает над «преобразователем голоса» — функцией манипулирования голосом для Spaces, своей службы аудио-разговоров в реальном времени, которая была развернута для большего числа пользователей в мае.

Twitter Spaces скоро позволит вам управлять звуком вашего голоса

«Преобразователь голоса» предоставит пользователям несколько эффектов для изменения звука их голоса, когда они участвуют в разговорах в Spaces, что может немного развлечься в чатах или, возможно, использоваться людьми, которым не нравится звук собственного голоса.

Эта функция, впервые обнаруженная исследователем приложений Джейн Манчун Вонг, управляет голосами, регулируя высоту тона или добавляя эхо. Автор MacRumors Стив Мозер впоследствии раскрыл полный список голосовых эффектов, которые будут доступны в Spaces. К ним относятся пчела, мультфильм, гелий, инкогнито, караоке, микрофон, телефон, пространство, стадион и сцена.

Неясно, когда Voice Transformer станет доступным для использования широкой публикой, участвующей в беседах Spaces, но код, относящийся к этой функции, уже включен в последнюю версию Twitter для мобильных устройств, так что это не должно быть слишком далеко.

Источник — Astera.

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