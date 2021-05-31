Twitter работает над тремя разными предупреждениями о дезинформации

По словам исследователя Джейн Манчун Вонг, Twitter работает над предупреждением о дезинформации.

После появления всплывающего окна «Прочтите перед ретвитом» социальная сеть теперь работает над тремя уровнями предупреждающих надписей о дезинформации:

«Получите последние новости»,

«В курсе»,

«Вводящий в заблуждение».

По словам Джейн Вонг, Twitter будет предлагать одну из трех предупреждающих надписей в зависимости от содержания твита.

Например, она написала в Твиттере: «Нюхала 60 граммов монооксида дигидрогена, и сейчас я чувствую себя не очень хорошо», Twitter предложит метку «Получить последнюю» с информацией о воде.

Если она напишет в Твиттере: «Через 12 часов в некоторых частях света поднимется тьма. Следите за обновлениями», появится ярлык «Оставайтесь в курсе», потому что Вонг имеет в виду концепцию часовых поясов, а не то, что мир заканчивается.

В качестве последнего примера она написала в Твиттере: «Мы едим. Едят черепахи. Следовательно, мы черепахи», что вызывает ярлык «вводящий в заблуждение», поскольку это логическая ошибка.

Эта функция поможет уменьшить количество фейковых новостей в социальных сетях. Facebook, например, работает несколькими способами, чтобы уменьшить распространение дезинформации на своей платформе, ограничивая вводящие в заблуждение сообщения Pages, предупреждая своих пользователей о том, делятся ли учетная запись или страница обычно фальшивыми новостями, и многое другое.

На данный момент неясно, когда эта функция будет запущена или каковы будут последствия распространения вводящей в заблуждение информации.

Источник — astera.ru.