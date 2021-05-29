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Twitter работает над просмотром реакций на твиты в стиле Facebook

29.05.2021 17:53

Сообщается, что Twitter работает над представлением реакции на твиты, подобным Facebook. Теперь исследователь Джейн Манчун Вонг смогла дать представление о том, что готовит компания.

По словам Вонга, помимо кнопки «Мне нравится», Twitter также работает над реакциями «Приветствие», «Хм», «Грустно» и «Ха-ха». Пока неясно, когда платформа выпустит эту функцию и как она будет реализована. Одна из проблем заключается в использовании этих реакций для распространения хейта на платформе, поскольку на данный момент можно только ретвитнуть и лайкнуть твит.

В настоящее время правильные смайлики имеют только реакции «Хм» и «Ха-ха». «Приветствовать» и «Грустно» имеют те же самые общие смайлики в виде сердца, что и кнопка «Нравится». Как сообщает Вонг, прошло как минимум пару недель с тех пор, как Twitter преимущественно начал работать над этой функцией. В то время она не рассказала, как будет выглядеть реакция.

Twitter работает над просмотром реакций на твиты в стиле Facebook

За последние несколько месяцев Вонг сообщил в Твиттере новости о своей программе проверки, Tip Jar, платной подписке «Blue» и многом другом.

Платформа почти еженедельно вводит некоторые дополнительные функции. Например, на прошлой неделе компания представила свою функцию Ticketed Spaces, которая позволяет создателям взимать плату за участие в Spaces. На этой неделе Twitter Spaces также станет доступен на настольных и мобильных веб-страницах. Благодаря этому больше пользователей могут участвовать в этой функции, подобной Clubhouse, без использования своего телефона.

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