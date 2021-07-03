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Twitter работает над боллее эксклюзивными функциями Super Follow

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Прошло несколько месяцев с тех пор, как Twitter объявил о своей новой функции Super Follow. Теперь, по словам исследователя, компания работает над еще большим количеством функций для платного сервиса Twitter.

Twitter работает над боллее эксклюзивными функциями Super Follow

Super Follow позволит пользователям получать эксклюзивный контент, предложения и доступ к сообществу создателей за 4,99 доллара в месяц. Как сообщил Вонг, компания работает над созданием твитов, доступных только подписчикам Super Follow.

При этом только люди, которые вносят свой вклад с учетной записью создателя, смогут отвечать и видеть некоторые разговоры. Функция Super Follow также предоставит пользователям эксклюзивный доступ к пространствам, флотам, информационным бюллетеням и скидкам на мерчандайзинг.

Наряду с этим Вонг дает еще один взгляд на «Реакции», новую форму взаимодействия с твитами.

С начала 2021 года Twitter тестирует новые функции, чтобы сделать платформу более простой для создателей монетизацией, хотя есть сокращение Twitter и 30% -ное сокращение доходов Apple App Store.

Например, компания анонсировала Spaces, Tip Jars, эксклюзивные информационные бюллетени, Twitter Blue, который в настоящее время доступен только в нескольких странах, а вскоре и запуск Super Follow wii.

Источник — Astera.

Twitter
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