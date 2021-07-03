Twitter работает над боллее эксклюзивными функциями Super Follow

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Twitter объявил о своей новой функции Super Follow. Теперь, по словам исследователя, компания работает над еще большим количеством функций для платного сервиса Twitter.

Super Follow позволит пользователям получать эксклюзивный контент, предложения и доступ к сообществу создателей за 4,99 доллара в месяц. Как сообщил Вонг, компания работает над созданием твитов, доступных только подписчикам Super Follow.

При этом только люди, которые вносят свой вклад с учетной записью создателя, смогут отвечать и видеть некоторые разговоры. Функция Super Follow также предоставит пользователям эксклюзивный доступ к пространствам, флотам, информационным бюллетеням и скидкам на мерчандайзинг.

Наряду с этим Вонг дает еще один взгляд на «Реакции», новую форму взаимодействия с твитами.

С начала 2021 года Twitter тестирует новые функции, чтобы сделать платформу более простой для создателей монетизацией, хотя есть сокращение Twitter и 30% -ное сокращение доходов Apple App Store.

Например, компания анонсировала Spaces, Tip Jars, эксклюзивные информационные бюллетени, Twitter Blue, который в настоящее время доступен только в нескольких странах, а вскоре и запуск Super Follow wii.

Источник — Astera.