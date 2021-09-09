Twitter представил тематические сообщества

Twitter проделал большую работу, чтобы обновить социальную платформу и придать ей более современный вид. Один из последних тестов включал добавление поддержки фотографий и видео от края до края , чтобы сделать ваш канал более визуально приятным. Самая новая функция, которую тестирует Twitter, — это «Сообщества» — аналог групп Facebook и Reddit. Это дает пользователям возможность напрямую писать в Твиттере другим людям, разделяющим их интересы.

Сообщества будут иметь некоторое сходство с группами в Facebook и субреддитами на Reddit, но в некотором смысле они также будут функционировать принципиально иначе. Как и его конкуренты, у каждого сообщества будет модератор, который будет следить за ним. Для непосвященных быть модератором означает устанавливать правила для Сообщества и следить за тем, кто им следует, а кто их нарушает. Модераторы также несут ответственность за участие в Сообществе. Другими словами, они контролируют, кто будет добавлен, а кто удален.

Разница в случае сообществ Twitter состоит в том, что вы можете присоединиться к одному только в том случае, если вас пригласили. «Сообщества пока доступны только по приглашению, но мы работаем над тем, чтобы люди могли открывать для себя сообщества и присоединяться к ним, в которых они хотят быть. часть », — говорится в сообщении компании в одном из комментариев по поводу новой функции. Twitter предложил нескольким пользователям создать первые официальные сообщества на платформе: #DogTwitter, #SkincareTwitter, #AstroTwitter и #SoleFood (группа для сникерхедов).

Только по приглашениям — это ограничение или исключительность?

В настоящее время вам необходимо сначала подать заявку и получить разрешение на создание сообщества. Это еще один отличительный фактор между Reddit и Facebook, поскольку вам сначала нужно пройти некоторые неизвестные критерии из самого Twitter. Пока неясно, сохранится ли этот строго контролируемый подход Twitter в долгосрочной перспективе. Поскольку мы все еще находимся только в начале этих изменений социальной платформы, компания, вероятно, хочет держать ситуацию под наблюдением и минимизировать влияние любых непредвиденных проблем.

Большим шагом вперед станет то, что пользователи смогут более свободно и легко создавать свои Сообщества и управлять ими. Также есть что сказать об эксклюзивности и контроле качества версии групп и субреддитов Twitter. Это может стать основным отличием от конкурентов. Гигант социальных сетей внес много изменений в свою платформу за последние несколько месяцев, в том числе Super Follows, вышеупомянутые визуальные обновления и многое другое.