Twitter планирует позволить пользователям скрывать свои старые твиты

Функция все еще находится в «фазе концепции».

По данным Bloomberg, Twitter планирует новые функции, которые предоставят людям больше возможностей для обеспечения конфиденциальности . Сообщается, что в планы социальной сети входит возможность архивировать старые твиты, чтобы они не были видны другим пользователям через определенный период времени (например, 30, 60, 90 дней или целый год). Они также включают возможные варианты, позволяющие ограничить круг лиц, которые могут видеть, какие твиты вам понравились, разрешить людям удалять себя из беседы в Twitter и позволить людям удалять подписчиков, не блокируя их полностью.

Bloomberg описывает новые функции как набор изменений «социальной конфиденциальности», направленных на то, чтобы людям было удобнее взаимодействовать с Twitter. Внутреннее исследование в Twitter, по-видимому, показало, что многие пользователи даже не понимают, являются ли их учетные записи общедоступными или частными — компания начнет просить пользователей просмотреть это в сентябре.

По данным Bloomberg, сроки для некоторых изменений отсутствуют, и, в частности, вариант архивации находится в «концептуальной фазе» . Но Twitter, как сообщается, планирует начать разрешать людям удалять себя из разговоров к концу года и позволить людям удалять подписчиков (в отличие от их мягкой блокировки ), начиная с этого месяца.

Twitter подтвердил эту новость в заявлении для The Verge . «В Twitter конфиденциальность — это больше, чем то, что мы делаем с вашими данными, это еще и то, как мы помогаем вам чувствовать себя в безопасности и контролировать то, как вы появляетесь в Twitter», — сказал представитель. «Мы понимаем, что не существует единого подхода к конфиденциальности, поэтому мы рады внедрить больше функций и инструментов, которые позволят пользователям Twitter настраивать свой опыт. Наше внимание к социальной конфиденциальности вдохновлено отзывами, которые мы получили в ходе глобального исследования, которое мы провели, чтобы лучше понять восприятие людьми и потребности в конфиденциальности во всем мире. Мы начнем тестирование некоторых из этих функций уже на следующей неделе ».

Предстоящие изменения сопровождаются рядом других недавних обновлений Twitter. За последний год компания протестировала функции монетизации, такие как аудиозалы с билетами, которые начали развертываться на прошлой неделе, и «Super Follows» на основе подписки, запущенный вчера в США .

Как признает Bloomberg , изменения конфиденциальности повторяют иногда неуклюжие обходные пути, которые уже использовали многие пользователи, включая внешние службы, удаляющие твиты через определенный период времени. Это контрастирует с Fleets Twitter — инструментом сообщений с истекающим сроком действия, который Twitter прекратил использовать после восьми месяцев низкого использования.