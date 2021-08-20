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Twitter объявила об изменениях в прямом обмене сообщениями и навигации

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Twitter сообщает, что вносит ряд изменений в способ работы прямых сообщений, включая возможность отправлять прямые сообщения нескольким людям в разных разговорах.

В дальнейшем Twitter заявляет, что пользователи смогут делиться одним и тем же твитом в 20 отдельных беседах с прямой перепиской, что должно гарантировать «отсутствие более (неудобных) случайных групповых чатов, когда вы пишете твит сразу нескольким людям».

Twitter объявила об изменениях в прямом обмене сообщениями и навигации

Twitter сообщает, что это изменение будет внедрено на iOS и в Интернете в течение следующих нескольких недель, а изменения появятся «скоро» на Android.

Twitter также настраивает временные метки DM для пользователей iOS, чтобы уменьшить «беспорядок в метках времени». Вместо того, чтобы отмечать каждое сообщение в беседе DM с датой и временем, сообщения будут сгруппированы по дням.

Источник — Astera.

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