Twitter сообщает, что вносит ряд изменений в способ работы прямых сообщений, включая возможность отправлять прямые сообщения нескольким людям в разных разговорах.

В дальнейшем Twitter заявляет, что пользователи смогут делиться одним и тем же твитом в 20 отдельных беседах с прямой перепиской, что должно гарантировать «отсутствие более (неудобных) случайных групповых чатов, когда вы пишете твит сразу нескольким людям».

Twitter сообщает, что это изменение будет внедрено на iOS и в Интернете в течение следующих нескольких недель, а изменения появятся «скоро» на Android.

Twitter также настраивает временные метки DM для пользователей iOS, чтобы уменьшить «беспорядок в метках времени». Вместо того, чтобы отмечать каждое сообщение в беседе DM с датой и временем, сообщения будут сгруппированы по дням.

Источник — Astera.