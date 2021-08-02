Twitter для iOS официально получил поддержку входа с помощью Apple

После бета-тестирования этой функции в прошлом месяце Twitter для iOS официально развернул поддержку входа в систему с помощью Apple. Это означает, что теперь вы можете создать учетную запись Twitter со своим Apple ID для повышения конфиденциальности.

Свидетельства того, что Twitter работает над внедрением функции «Войти через Apple», были впервые обнаружены исследователем Джейн Манчун Вонг. В настоящее время Twitter поддерживает только функцию «Войти через Apple» для создания новой учетной записи Twitter. Apple предлагает поддержку приложений и веб-сайтов, чтобы дать пользователям возможность обновить существующую учетную запись для входа с помощью Apple, но, похоже, Twitter еще не принял эту функцию.

Apple имеет строгие правила для того, когда приложение требуется для поддержки Войти с Apple. Вот почему Twitter для iOS одновременно добавил поддержку входа в систему с помощью Google, поскольку правила App Store запрещали ему добавлять поддержку входа в Google, но не входить с помощью Apple.

Чтобы использовать «Войти через Apple», вам необходимо использовать двухфакторную аутентификацию и войти в iCloud с этим Apple ID на своем устройстве Apple. Apple впервые представила эту платформу на WWDC 2019, рекламируя ее как способ входа в приложения и сервисы без отслеживания.

Вы можете скачать последнюю версию Twitter для iOS в App Store. Twitter сообщает, что поддержка «Вход через Apple» скоро появится в Интернете.

Источник — Astera.