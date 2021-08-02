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Twitter для iOS официально получил поддержку входа с помощью Apple

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После бета-тестирования этой функции в прошлом месяце Twitter для iOS официально развернул поддержку входа в систему с помощью Apple. Это означает, что теперь вы можете создать учетную запись Twitter со своим Apple ID для повышения конфиденциальности.

Twitter для iOS официально получил поддержку входа с помощью Apple

Свидетельства того, что Twitter работает над внедрением функции «Войти через Apple», были впервые обнаружены исследователем Джейн Манчун Вонг. В настоящее время Twitter поддерживает только функцию «Войти через Apple» для создания новой учетной записи Twitter. Apple предлагает поддержку приложений и веб-сайтов, чтобы дать пользователям возможность обновить существующую учетную запись для входа с помощью Apple, но, похоже, Twitter еще не принял эту функцию.

Apple имеет строгие правила для того, когда приложение требуется для поддержки Войти с Apple. Вот почему Twitter для iOS одновременно добавил поддержку входа в систему с помощью Google, поскольку правила App Store запрещали ему добавлять поддержку входа в Google, но не входить с помощью Apple.

Чтобы использовать «Войти через Apple», вам необходимо использовать двухфакторную аутентификацию и войти в iCloud с этим Apple ID на своем устройстве Apple. Apple впервые представила эту платформу на WWDC 2019, рекламируя ее как способ входа в приложения и сервисы без отслеживания.

Вы можете скачать последнюю версию Twitter для iOS в App Store. Twitter сообщает, что поддержка «Вход через Apple» скоро появится в Интернете.

Источник — Astera.

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