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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick выйдет в двух вариантах

23.06.2020 22:08

Xiaomi покупателям будет предлагать две версии TВ-брелока Mi TV Stick. Так, одна из них будет поддерживать разрешение 4К, а вторая сможет выводить изображения с максимальным разрешением Full HD.
О второй более простой версии Mi TV Stick стало известно благодаря китайским СМИ.

Они смогли узнать и цену на будущую смарт-приставку для телевизоров. В онлайн-магазинах Mi TV Stick с 4К будут предлагать за 133 доллара, а более простой вариант предложат за 53 доллара.

Mi TV Stick будет подключаться к телевизору по HDMI. В Full HD версии установят 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной памяти, а в качестве процессора будет выступать четырёхядерный чип, созданный на ядрах Cortex-A53, а графический ускоритель в этом безымянном процессоре будет Mali-450.

В 4К версии приставки уже будет 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Процессор установят Amlogic S905Y2 с графикой Mali-G31 MP2. В Mi TV Stick еще будет установлен двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

В целом Mi TV Stick является аналогом Mi Box S только ее поместили в компактный корпус.

ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick выйдет в двух вариантах ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick выйдет в двух вариантах

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