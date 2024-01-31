Туристам разъяснили, как проверить все скрытые в номерах отелей камеры

Эксперт по домашней безопасности Эл Лиджи дал рекомендации, как обезопаситься от скрытых камер в номерах отелей.

Он отметил, что всем гостям следует тщательно осмотреть помещение. Нужно обратить внимание на любой предмет, потенциально способный записывать изображение.

Для блокировки камер можно использовать какую-либо ткань. Туристы, испытывающие паранойю, могут отключить роутер.

Также рекомендуется установить приложения, позволяющие обнаружить скрытые устройства наблюдения.

При обнаружении подозрительных предметов не стоит сразу конфликтовать, так как не все камеры могут быть незаконными. О них может иметься информация в договоре.

Главное — проявить бдительность, чтобы исключить риск стать жертвой скрытой видеосъемки, пишет портал «Турпром»