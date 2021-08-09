Ожидается, что в этом месяце Samsung анонсирует смартфон Galaxy A03s. Как следует из названия, он появится как преемник прошлогодней Galaxy A02s. В преддверии официального анонса компания 91mobiles объединилась с консультантом Судханшу Амбхором, чтобы рассказать о ценах и цветовых вариантах Galaxy A03s.

В новом отчете говорится, что Galaxy A03s будет стоить 150 евро (~ 176 долларов). По этой цене в телефоне будет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что он появится в трех цветах: черном, белом и синем.

Ожидается, что Galaxy A03s будет выпущен в Индии, так как его страница поддержки недавно была запущена на веб-сайте Samsung India. По слухам, цены на A03 для индийского рынка еще не разглашены. Вероятно, он будет продаваться по цене менее 10 000 рупий.

Galaxy A03s, вероятно, будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с вырезом Infinity-V. Ожидается, что экран будет предлагать разрешение HD +, соотношение сторон 20: 9 и частоту обновления 60 Гц. Для селфи он может иметь 5-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера может включать 13-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

A03s может поставляться с чипом Helio G35 вместо Helio P35, который питал A02s. Устройство может поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

Источник — Astera.