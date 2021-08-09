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Цветовые варианты Samsung Galaxy A03s просочились до официального анонса

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Ожидается, что в этом месяце Samsung анонсирует смартфон Galaxy A03s. Как следует из названия, он появится как преемник прошлогодней Galaxy A02s. В преддверии официального анонса компания 91mobiles объединилась с консультантом Судханшу Амбхором, чтобы рассказать о ценах и цветовых вариантах Galaxy A03s.

В новом отчете говорится, что Galaxy A03s будет стоить 150 евро (~ 176 долларов). По этой цене в телефоне будет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что он появится в трех цветах: черном, белом и синем.

Ожидается, что Galaxy A03s будет выпущен в Индии, так как его страница поддержки недавно была запущена на веб-сайте Samsung India. По слухам, цены на A03 для индийского рынка еще не разглашены. Вероятно, он будет продаваться по цене менее 10 000 рупий.

Цветовые варианты Samsung Galaxy A03s просочились до официального анонса

Galaxy A03s, вероятно, будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с вырезом Infinity-V. Ожидается, что экран будет предлагать разрешение HD +, соотношение сторон 20: 9 и частоту обновления 60 Гц. Для селфи он может иметь 5-мегапиксельную переднюю камеру, а задняя камера может включать 13-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

A03s может поставляться с чипом Helio G35 вместо Helio P35, который питал A02s. Устройство может поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

Источник — Astera.

Samsung Galaxy A03s
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