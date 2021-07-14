Цветовые варианты POCO F3 GT официально подтверждены

POCO начала сообщать о POCO F3 GT в Индии. На прошлой неделе выяснилось, что у него есть рама из алюминиевого сплава серии 7000, расположенная между стеклами на передней и задней сторонах. Теперь компания рассказала о цветовых вариантах смартфона.

Ранее сегодня POCO India предоставила такие варианты, как Lunar Silver, Greyish Silver, Gunmetal Silver, Carbon Black, Predator Black, Astral Black, Asteroid Black, Predator Black, Shiny Silver, Lake Blue Silver, Darksky Black или Midnight Black, и попросила пользователей сделайте снимок экрана с названиями двух цветовых вариантов. Позже было подтверждено, что POCO F3 GT будет доступен в двух цветах: Gunmetal Silver и Predator Black.

Многочисленные отчеты показали, что POCO F3 GT будет обновленной версией Redmi K40 Gaming Edition, которая дебютировала в Китае несколько месяцев назад. Как и K40 Gaming, доступен также в черном и сером цветах. Стеклянная задняя панель F3 GT имеет матовую поверхность с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев. На прошлой неделе компания также сообщила, что будет оснащена игровыми кнопками запуска.

Ожидается, что POCO F3 GT будет поставляться с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем FHD + 120 Гц, 16-мегапиксельной передней панелью и 64-мегапиксельной тройной камерой. Телефон будет предлагать другие характеристики, такие как чип Dimensity 1200, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 256 ГБ памяти UFS 3.1 и аккумулятор емкостью 5065 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Ходят слухи, что F3 GT будет официально представлен к началу августа в Индии.

Источник — Astera.