Цветовая гамма смартфона Google Pixel 8 Pro пополнилась новым «мятным» цветом

Мятная версия Pixel 8 и 8 Pro доступна только на официальном сайте Google Store и в Google Fi.

Базовая модель Pixel 8 стоит 699 долларов, а Pixel 8 Pro — 999 долларов. По актуальному курсу это примерно 62 000 и 88 600 рублей соответственно.

Обзорщики из The Verge показали реальный вид мятной версии смартфона и сравнили его с предыдущей версией в цвете «Porcelain» (фарфор).

Производитель описывает новый цвет как «сияющий», который помогает разуму погрузиться в состояние заряжающего энергией спокойствия.