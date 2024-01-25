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Цветовая гамма смартфона Google Pixel 8 Pro пополнилась новым «мятным» цветом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Мятная версия Pixel 8 и 8 Pro доступна только на официальном сайте Google Store и в Google Fi.

Цветовая гамма смартфона Google Pixel 8 Pro пополнилась новым «мятным» цветом

Базовая модель Pixel 8 стоит 699 долларов, а Pixel 8 Pro — 999 долларов. По актуальному курсу это примерно 62 000 и 88 600 рублей соответственно.

Обзорщики из The Verge показали реальный вид мятной версии смартфона и сравнили его с предыдущей версией в цвете «Porcelain» (фарфор).

Производитель описывает новый цвет как «сияющий», который помогает разуму погрузиться в состояние заряжающего энергией спокойствия.

Цветовая гамма смартфона Google Pixel 8 Pro пополнилась новым «мятным» цветом Цветовая гамма смартфона Google Pixel 8 Pro пополнилась новым «мятным» цветом

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