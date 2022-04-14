Цукерберг хочет, чтобы AR-очки Meta стали «моментом iPhone» в 2024 году

Apple и Meta уже много раз ссорились из-за App Store и конфиденциальности, и скоро они станут конкурентами в области аппаратного обеспечения. Поскольку Apple готовит свои собственные гарнитуры и очки AR и VR, Meta также планирует выпустить очки AR уже в 2024 году.

В новом отчете The Verge указывается, что у Марка Цукерберга есть грандиозные идеи по запуску этих очков AR, нацеленные на «момент iPhone», когда они будут выпущены.

Ссылаясь на бывшего сотрудника, работавшего над проектом, в сегодняшнем отчете указывается, что «эго Цукерберга тесно связано» с разработкой этих очков дополненной реальности. Источник добавил, что Цукерберг «хочет, чтобы это был момент iPhone», когда будут выпущены очки AR.

Но, несмотря на эту надежду и агрессивный график 2024 года, Мета, по-видимому, далека от того, чтобы очки дополненной реальности стали… реальностью. В сегодняшнем отчете The Verge указано, что у Meta нет «рабочего пригодного для носки прототипа» очков, а есть только «стационарная демонстрация, которая стоит на столе».

Несмотря на то, что Meta уже потратила миллиарды на разработку своих очков AR, у Meta внутри есть умеренные ожидания продаж в несколько десятков тысяч для первой версии, которая будет нацелена на первых пользователей и разработчиков. Цена пока не определена, но устройство, безусловно, будет дороже, чем гарнитура Quest VR компании за 299 долларов, учитывая, что стоимость материалов для очков AR составляет несколько тысяч долларов. Стоимость станет проверкой готовности Цукерберга субсидировать цены на оборудование, чтобы стимулировать внедрение — конкурентная стратегия, отчасти направленная на снижение маржи, которой пользуются другие игроки, такие как Apple.

В дополнение к более дорогим очкам дополненной реальности, называемым внутри компании «Назаре», Meta также разрабатывает недорогие умные очки дополненной реальности, выпуск которых также намечен на 2024 год. «Мета надеется продать десятки миллионов смарт-очков к концу этого десятилетия», — говорится в отчете.

Тем временем Apple планирует свои собственные продукты AR и VR , начиная с гарнитуры смешанной реальности, которая может быть выпущена уже в следующем году . Фактически, аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал, что Apple надеется «заменить iPhone на AR через десять лет». Еще неизвестно, связаны ли цели Meta или Apple с реальностью.