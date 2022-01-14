«ЦСКА» заключил новый спонсорский контракт

Армейский клуб, несмотря на свои нынешние проблемы, пытается изо всех сил остаться чуть ли не единственным частным клубом в российском футболе. На данный момент Российская Премьер-лига находится на зимней паузе, а следующие игры пройдут только в конце февраля 2022 года. На эти события можно делать прогнозы как в букмекерских конторах из России, так и на зарубежных платформах. Подробнее ознакомиться со списком легальных европейских БК можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«ЦСКА» попал в неприятную историю в конце прошлого года, когда на клуб подали иск в суд с просьбой признать команду банкротом. С вероятностью в 99% такого исхода не произойдет, но тревожные сигналы из стана «армейцев» начали поступать все чаще.

Для стабилизации финансового состояния руководство столичного клуба подписал новый спонсорский контракт с компанией «Почта России». Договор был подписан 30 декабря 2021 года. Согласно заключенной договоренности, «ЦСКА» получит в 2022 году 180 миллионов рублей. Логотип компании уже появился в списке официальных спонсоров команды на официальном сайте.

Помимо этого был заключен дополнительный договор, по которому «Почта России» арендует офисные здания стадиона «ЦСКА» сроком на 5 лет. За это время армейский клуб получит почти 7,2 миллиарда рублей. Это позволит руководству команды значительным образом рассчитаться с кредитом, который был взят для строительства «ВЭБ Арены».

На данный момент «ЦСКА» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиге, имея в активе 30 очков. Следующий свой матч «армейцы» проведут 26 февраля на выезде против московского Спартака.