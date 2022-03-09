ЦП M1 Ultra на 60 % быстрее, чем 28-ядерный Mac Pro, а графический процессор на 80 % быстрее, чем самая мощная видеокарта Radeon Pro W6900X

Недавно анонсированный M1 Ultra теперь является самым быстрым кремниевым чипом Apple, вытеснив M1 Max как первоклассный вариант. Благодаря мощности обновленного чипа новый Mac Studio может превзойти не только высокопроизводительный 27-дюймовый iMac предыдущего поколения , но и топовый 28-ядерный Mac Pro.

Чип ‌M1‌ Ultra предлагает 20-ядерный процессор с 16 высокопроизводительными ядрами и 4 высокоэффективными ядрами, 64-ядерный графический процессор, 128 ГБ единой памяти, вдвое более мощный медиа-движок и пропускную способность памяти 800 ГБ/с.

Что касается производительности ЦП, M1 Ultra в 3,8 раза быстрее, чем Intel Core i9 ‌iMac‌ высшего класса (который в настоящее время снят с производства), и на 60 процентов быстрее, чем 28-ядерный ‌Mac Pro‌ с процессором Intel Xeon W.

Что касается графического процессора, «M1» Ultra в 4,5 раза быстрее, чем 27-дюймовый iMac, и на впечатляющие 80 процентов быстрее, чем «Mac Pro» самого высокого уровня с графикой AMD Radeon Pro W6900X. Во время сегодняшнего мероприятия Apple рекламировала «Mac Studio» как «до 80 процентов быстрее», чем самый быстрый «Mac Pro».

‌M1‌ Ultra поддерживает 18 потоков видео 8K ProRes 422, что, по словам Apple, не может сделать ни один другой компьютер в мире.

Все кремниевые чипы Apple обладают невероятной энергоэффективностью, и ‌M1‌ Ultra не является исключением. По данным Apple, ‌M1‌ Ultra может предложить на 90 процентов более высокую производительность, чем самый быстрый 16-ядерный процессор для ПК в том же диапазоне мощности, и может обеспечить пиковую производительность чипа для ПК, потребляя на 100 Вт меньше энергии.

Он предлагает производительность, аналогичную «одному из самых популярных дискретных графических процессоров», при этом потребляя в 1/3 меньше энергии, и обеспечивает более высокую производительность, чем дискретный графический процессор самого высокого уровня, потребляя на 200 Вт меньше энергии.

«Mac Studio» с чипом «M1» Ultra стоит от 4000 долларов и доступен для заказа с сегодняшнего дня.