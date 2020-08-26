TSMC выпустит продукцию на основе 4 нм технологии в 2021 году

На своем ежегодном технологическом симпозиуме TSMC предоставила нам подробную информацию о своей дорожной карте продукта на следующие два года. Компания объявила, что ее 3-нм чипы поступят в массовое производство в 2022 году, а массовое производство чипов на основе 4-нм технологии ожидается в следующем году. В настоящее время тайваньский производитель чипов массово производит 5-нм чипы, которые Apple использует в своих iPhone 12.

Компания утверждает, что 3-нм чипы могут повысить производительность на 10-15% и снизить энергопотребление на 25-30%. В дополнение к чипам на основе 3 и 4 нм, компания также работает над чипами на 2 и 1 нм в будущем.

TSMC также разрабатывает 3-нм чипы. Однако на самом деле TSMC также разрабатывает 2 и 1 нм в будущем. Производительность TSMC на 3-нм чипах может быть дополнительно улучшена на 10% — 15%, а энергопотребление может быть уменьшено на 25% — 30%. В следующем году мы сможем увидеть 3-нм технологии, а в 2022 году — массовое производство», — сказал генеральный директор TSMC Луо Чжэньцю.

Производитель чипов также сообщил нам некоторые подробности о текущем состоянии своих 7-нм чипов. Объявляя о том, что 7-нм чипы вступают в третий год массового производства, компания заявила, что серийно производится более 140 продуктов с 7-нм чипами, и ожидается, что к концу этого года их число превысит 200.