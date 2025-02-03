TSMC выбрала место для нового завода по производству 1-нм чипов

Компания TSMC определила место для своего первого завода по выпуску 1-нм чипов на Тайване. Как сообщает издание Economic Daily News, новое предприятие будет расположено на юге острова, около Тайнаня, и будет включать шесть цехов под названием Fab 25.

У TSMC уже есть заводы по производству 2-нм чипов на юге (Fab 22) и северо-западе (Fab 20) Тайваня. Заводы в США, Японии и Германии обозначены как Fab 21, Fab 23 и Fab 24, соответственно, что делает название Fab 25 логичным.

Три первых цеха на Fab 25 будут производить 1,4-нм чипы, а позже будут добавлены ещё три, которые займутся 1-нм чипами. Если TSMC ускорит процесс, возможно, что выпуск 1-нм чипов начнётся сразу на первых трёх цехах, а остальные будут специализироваться на 0,7-нм технологиях.

На юге Тайваня также работают заводы, производящие 5-нм и 3-нм продукцию, которые могут быть переориентированы на новые технологии.