TSMC подтверждает планы завода в Японии

Ранее на этой неделе TSMC подтвердила, что планирует построить свой первый завод по производству микросхем в Японии для расширения производства за рубежом, а массовое производство на заводе в Аризоне, как ожидается, начнется в первом квартале 2024 года.

Согласно отчету NikkeiAsia, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем в настоящее время работает над определением целесообразности создания завода по производству микросхем в Японии.

Кроме того, Лю также подтвердил, что завод стоимостью 12 миллиардов долларов США, который он строит в Аризоне, США, начнет массовое производство в 2024 году. Его операции начнутся где-то в первом квартале 2024 года, и первая партия инженеров, нанятых в США для Персонал этого учреждения также прибыл на Тайвань в апреле для обучения. Марк Лю добавил, что «мы продолжим сокращать наш график, насколько сможем».

Этот объект будет способен производить полупроводники на основе 5-нанометрового процесса Тайваньской компании по производству полупроводников. Этот продвинутый процесс был использован в различных продуктах бытовой электроники, таких как смартфоны и др. Ярким примером является Apple и ее чип A14 Bionic для серии iPhone 12.

Источник — Astera.