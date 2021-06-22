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TSMC назвала производство микросхем для Apple и автомобилей приоритетным

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В то время как в целом производители популуроводниковой продукции в первую очередь выпускают чипы для цифровой и бытовой техники, автомобильная отрасль оказалась в стороне, из-за чего по всему миру наблюдается дефицит машин.

При этом изданию Digitimes удалось выяснить, что крупнейший производитель чипов TSMC расставил приоритеты и уже в третьем квартале этого года он намерен в первую очередь выпускать микросхемы для Apple и автомобилей.

Такое решение компании TSMC может негативно отразится на других производителях смартфонов, в том числе и таких, которые делают очень крупные заказы.

Например, Samsung, ведь она тоже испытывается трудности на фоне дефицита чипов, и даже есть слухи, что именно по этой причине отменили запуск Galaxy S21 FE.

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