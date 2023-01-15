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TSMC может снизить стоимость 3-нм чипы для привлечения AMD, Nvidia и других компаний

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

С каждым годом технологии становятся все дороже, ведь растут в цене не только процессоры и видеокарты, дорожает даже программное обеспечение.

Но судя по последним данным следующее поколение процессоров и видеокарт останется на уровне текущих цен.

Крупнейший в мире производитель чипов, компания TSMC, решила не поднимать цены на продукцию, произведённую по техпроцессу 3 нм.

Это должно привлечь постоянных клиентов и сохранить производство на прежнем уровне. Источник пишет, что стандартная 300-миллиметровая полупроводниковая пластина, произведённая по нормам 3 нм, будет стоить 16 тыс. долларов, сейчас такая цена у пластин, произведенных по нормам 5 нм.

Первыми 3 нм техпроцесс применят на системах Apple M и чипах AMD на архитектуре Zen 5.

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