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Компания TSMC контролирует 70 % мирового производства процессоров для смартфонов

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TSMC на мировом рынке является лидером по производству процессоров для цифровой техники.

Тайваньская компания сейчас контролирует 70% рынка процессоров. Такие данные приводит исследовательская организация Counterpoint Technology Market Research.

По их данным, в период с января по март включительно TSMC выпустила 69,9% всех мобильных процессоров для смартфонов.

Еще 30% созданы на производственной площадке компании Samsung, остальные 0,1% производства контролируют другие участники рынка.

По данным аналитиков, в первом квартале текущего года производство процессоров для смартфонов сократилось на 5%, это связывают с сезонным фактором и сложившийся геополитической обстановкой в мире.

Компания TSMC контролирует 70 % мирового производства процессоров для смартфонов

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