TSMC и Sony инвестируют 7 миллиардов долларов в свой новый завод по производству микросхем

Ранее на этой неделе TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) объявила, что инвестирует значительную сумму в 7 миллиардов долларов США в свой новый завод по производству микросхем, который будет построен в Японии.

Новый завод по производству микросхем — важный шаг для крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, который впервые переносит производство передовых полупроводников за пределы своей страны. Примечательно, что фирма будет инвестировать крупную сумму вместе с Sony , которая также пообещала вложить 500 миллионов долларов США в этот завод. Этот новый завод по производству микросхем также будет поставлять Sony полупроводники, которые будут использоваться для ее известного бизнеса по производству датчиков изображения.

Согласно Reuters, строительство нового завода по производству микросхем начнется в следующем году, а производство, как ожидается, начнется к концу 2024 года. В совместном заявлении Sony и TSMC заявили, что «Предполагается, что фабрика напрямую создаст около 1500 человек. рабочие места для специалистов в области высоких технологий и ежемесячная производственная мощность 45 000 12-дюймовых пластин». Кроме того, это предприятие будет производить чипы размером 22 и 28 нанометров, чтобы удовлетворить высокий спрос на специальные чиповые технологии.

Проект также получил большую поддержку со стороны правительства Японии, хотя в настоящее время неизвестно, включала ли эта поддержка финансовую поддержку. Однако известно, что чиновники министерства промышленности Японии считают это успешным, поскольку они стремились привезти завод TSMC в страну. На фоне глобальной нехватки полупроводников, нестабильных цепочек поставок и даже торговых споров между США и Китаем спрос на ключевые компоненты для производства все еще растет. Таким образом, Япония, скорее всего, выиграет от этого нового завода по производству микросхем.

Источник — Astera.