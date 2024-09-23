Цифровые технологии изменяют игру: как ИИ используют в спорте

Искусственный интеллект стал помощником спортсменов и тренеров. ИИ помогает проводить анализ результатов игр, используя алгоритмы машинного обучения, формулирует рекомендации о повышении эффективности тренировок и предотвращении травм. Кроме того, цифровые технологии помогают делать спортивное событие гораздо зрелищнее для болельщиков. Также необходимые эмоции бетторы получают, делая ставки у букмекеров. На сайте Betonmobile можно скачать букмекерскую контору, а также найти промокод, который поможет увеличить приветственный пакет.

Еще несколько лет назад нельзя было представить, что искусственный интеллект будет принимать активное участие в спортивной деятельности команд. Теперь ИИ помогает клубам нанимать максимально квалифицированных работников. Тренеры применяют технологии отслеживания (для примера в NBA), которые предоставляют статистические и трекинговые данные о всех игроках с одиннадцати камер, установленных на игровых площадках. ИИ предоставляет информацию о проценте попаданий в кольцо с определенного расстояния. Данные помогают команде определить молодой талант и спрогнозировать его потенциал, перед тем как вкладывать в игрока деньги.

Искусственный интеллект улучшает игровую стратегию тренеров, анализирует за них основные ошибки, определяет слабые и сильные стороны команды и ее соперников.

Также ИИ используют в спортивном судействе. С 2001-го начали работать системы, использующие технологию «Ястребиный глаз». Интеллект выявляет максимально точно траекторию полета мяча. В сложной ситуации это помогает разбираться, было ли пересечение линии ворот. Также эту систему применяют на крупных теннисных турнирах. Благодаря 6-10 камерам, которые расположены вокруг площадки, формируется трехмерное изображение траектории мяча. Результат отображается на экране. Игрок может, ссылаясь на изображение, опротестовать решение судей. Вердикт искусственного интеллекта обжаловать нельзя.

ИИ помогает обеспечивать на матчах безопасность. Системы распознают лица и моментально сканируют тело. В результате потенциально опасных болельщиков на спортивную арену не допускают.

ИИ помогает спортивным комментаторам. В реальном времени определяет интересные моменты, анализируя атмосферу на стадионе и движение игроков.