Цифровые аксессуары Baseus вышли на российский рынок

Baseus представил амбициозные планы, включающие создание официальных каналов продаж, открытие официальных магазинов на маркетплейсах и тесное сотрудничество с федеральными розничными сетями.

Продукция Baseus уже доступна в известной розничной сети DNS, и бренд заключил контракты с официальными дистрибьюторами TFN и Revo Charge.

Некоторые продукты Baseus, например, аксессуары для автомобилей и устройства видеонаблюдения, обладают большим потенциалом для клиентов в сегменте B2B.

В портфеле бренда Baseus более 20 полных линеек продуктов, предлагаемых в среднем ценовом сегменте. Среди них зарядные устройства, аудио- и осветительные устройства, а также аксессуары для автомобилей и офиса. Ожидается, что полный ассортимент продукции бренда будет представлен на российском рынке.

В рамках своей стратегии Baseus планирует сосредоточиться на трех основных категориях продуктов:

Зарядные устройства: внешние аккумуляторы, зарядные устройства, кабели и удлинители.

Аудио: в брендовом ассортименте представлены беспроводные наушники TWS и OWS, проводные наушники, полноразмерные наушники и портативная акустика.

Аксессуары для автомобилей: держатели для смартфонов, автомобильные зарядные устройства, портативные пылесосы, насосы и стартеры.

Моника Дуань, генеральный директор Baseus в Европе, отметила важность России как одного из ключевых рынков в Европе. Она упомянула, что за последние три года бренд достиг лидирующих позиций в продажах цифровых аксессуаров через AliExpress. Теперь Baseus стремится развивать официальные каналы продаж, как онлайн, так и оффлайн, в России. Дуань подчеркнула, что Baseus специализируется на инновационных устройствах, предлагаемых по доступным ценам, и теперь больше россиян получат возможность оценить их продукцию. Цель Baseus — стать ведущим брендом цифровых аксессуаров в России.

Дмитрий Киселев, руководитель локальной команды Baseus в России, подчеркнул, что российский рынок является одним из приоритетных направлений для бренда.

Он отметил, что Baseus предлагает широкий ассортимент продуктов, которые отвечают всем требованиям конечного потребителя, включая функциональность, цену, дизайн и качество.

Название бренда Baseus (Base On Use) отражает его миссию быть основой для удовлетворения потребностей пользователей. Baseus стремится стать предпочтительным брендом в сфере нового образа жизни, создавая минималистичные продукты с удобным дизайном и высококачественной текстурой, учитывая предпочтения пользователей.

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