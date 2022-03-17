Цифровизация бизнес-процессов в условиях санкций  или Эльбрус и Датамастер спешат на помощь

Завершена работа по адаптации под платформу Эльбрус российской no code платформы разработки, тестирования и отладки прикладных систем.

Государственные организации и бизнес эффективно функционируют только при условии цифровизации основных бизнес-процессов и автоматизации деятельности на основе ERP-систем, систем управления корпоративным контентом (ECM и CSP), систем управления проектами и т.д. Для этого им требуются как мощные аппаратные средства, так и развитое программное обеспечение. К сожалению, большинство и того, и другого в России по большей части импортное, что на сегодняшний день означает – недоступное. Альянс двух высокотехнологичных компаний России – ООО Фирма «АС» и АО «МЦСТ» – предлагает реальную альтернативу для госсектора, крупного бизнеса, промышленности и малого бизнеса на длительную перспективу.

Фирма «АС» адаптировала под архитектуру Эльбрус свою универсальную no codе платформу Датамастер для проектирования и создания информационных систем, связанных со сбором, обработкой, хранением информации и автоматизацией бизнес-процессов. Визуальное проектирование прикладных систем позволит компаниям без привлечения высококвалифицированных разработчиков не только быстро пройти путь от прототипирования до полноценных систем бизнес-автоматизации, но и в дальнейшем развивать эти системы своими силами. Фирма «АС» обеспечивает обучение персонала заказчика для работы с платформой Датамастер и/или полностью берёт разработку системы на себя.

Платформа Датмастер может быть развёрнута на всех платформах Эльбрус, начиная с процессора 4С.

Подробнее о платформе Датмастер: https://www.asntl.ru/produkty/datamaster/.

ООО Фирма «АС» – разработчик программного обеспечения, системный интегратор, поставщик решений автоматизации работ по созданию, хранению, использованию и управлению контентом и автоматизации бизнес-процессов. Сайт компании: https://www.asntl.ru/.

АО «МЦСТ» – российская компания, специализирующаяся на разработке: универсальных микропроцессоров; микроконтроллеров; управляющих вычислительных комплексов; оптимизирующих и двоичных компиляторов и операционных систем. Разработчик архитектуры Эльбрус. Сайт компании: http://www.mcst.ru/.