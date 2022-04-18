Исследование: Стоимость видеокарт на рынке Европы продолжила снижаться

Исследование рынка видеокарт показало, что цены на них продолжают снижаться.

Недавно NVIDIA сообщала, что дефицит видеокарт закончился и они скоро поступят в продажу по рекомендованным производителями ценам.

Ресурс 3DCenter провел исследование рынка видеокарт в Германии и Австрии, и как оказалось, в этих регионах модели Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30-й серии сейчас предлагают по рекордно низкой цене за последние 16 месяцев.

Radeon RX 6000 сейчас предлагают на 19% дороже от рекомендованной розничной цены, а GeForce RTX 30-й серии — на 19% дороже. В начале года эти показатели были в среднем на 80% больше от рекомендованного ценника.