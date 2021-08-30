Цены на телевизоры могут окончательно упасть до конца 2021 года

Цены на телевизоры растут с начала 2021 года. Это связано с продолжительной нехваткой ЖК-панелей в мире. Теперь говорят, что эта тенденция изменится во втором полугодии 2021 года. Это будет связано с ростом конкуренции среди производителей телевизоров.

Цена на ЖК-панели растет больше года. В результате телевизоры стали дорого стоить с начала 2021 года. К счастью, мы, наконец, можем ожидать, что цена снизится, согласно отчету Omdia.

По данным исследовательской компании, цены на ЖК-телевизоры начали снижаться с третьего квартала 2021 года. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится во второй половине 2021 года.

Падение цен на панели будет вызвано конкуренцией между производителями телевизоров, увеличением разрыва в прибыльности между китайскими и южнокорейскими производителями телевизоров и сильной рыночной силой. Поскольку цепочку поставок теперь трудно предсказать, производителям оборудования необходимы конкурентные стратегии, чтобы воспользоваться ситуацией.

Если все пойдет хорошо, компании перестанут поднимать цены на свои телевизоры. На данный момент все, что мы можем сделать, это надеяться на лучшее. Результаты, вероятно, начнут появляться в последнем квартале 2021 года.

Источник — Astera.