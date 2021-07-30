Цены на телефоны Huawei 5G выросли после запуска серии P50 4G

Ранее на этой неделе Huawei выпустила серию P50. Но, несмотря на то, что они являются флагманской линейкой, новые смартфоны выпускаются только в версии 4G. Это, в свою очередь, привело к росту цен на модели смартфонов 5G на рынке подержанных телефонов в Китае.

Повышение цен на подержанные модели смартфонов Huawei 5G наблюдала компания Zhuanzhuan Group, которая является популярным онлайн-рынком, на котором пользователи могут покупать и продавать подержанные подержанные товары в Китае. Как правило, стоимость смартфона на рынке всегда падает после даты его первоначального запуска. Но теперь, похоже, происходит обратное, когда цены на более старые смартфоны китайского технологического гиганта с поддержкой 5G растут.

В отчете о подержанном онлайн-рынке говорится, что цены на эти модели 5G примерно на 3–9 процентов выше, чем в начале июня 2021 года. Примечательно, что Mate 40 Pro продемонстрировал самый высокий рост цен на рынке подержанных смартфонов. Цена подержанного Mate 40 Pro на конец июля 2021 года составляет около 6363 юаней (примерно 985 долларов США), что примерно на 323 юаня (примерно 50 долларов США) выше, чем в июне, и означает рост цен примерно на 5,43 процента в целом.

Аналогичным образом, цена Mate 30 Pro 5G за тот же период выросла на 293 юаня (примерно 45 долларов США) или примерно на 7,71% по сравнению с предыдущим месяцем. На данный момент цена этой модели составляет около 4093 юаней (примерно 633 доллара США) на китайской платформе для продажи подержанных товаров. Аналитики добавили, что существует ряд факторов, которые привели к такому росту цен на старые телефоны, и одним из них является запуск серии P50 только для 4G. Эти бывшие в употреблении флагманские устройства теперь не только более рентабельны, несмотря на то, что они высококлассные, но и поддерживают сети 5G, которых не было в последнем выпуске.

Источник — Astera.