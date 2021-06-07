Цены на Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 будут дешевле, чем в прошлом поколении

Samsung готовится к запуску своего последнего поколения складных смартфонов, а именно Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. В то время как различные слухи и сообщения об устройстве уже появились, последняя утечка выявила интересную информацию о ценах на грядущие телефоны.

Ранее южнокорейский технологический гигант запустил Galaxy Z Flip по цене 1380 долларов США еще в 2020 году. Аналогичным образом, Galaxy Z Fold 2 прибыл позже в том же году по цене 1999 долларов США. Ожидалось, что преемники этих моделей прибудут по аналогичной цене, но согласно новой утечке, модели следующего поколения обеих линейок будут стоить меньше, чем их предшественники, на заметную разницу.

В отчете добавлено, что Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 будут на 20 процентов дешевле, чем их предшественники. Другими словами, грядущие складные смартфоны могут быть почти на 400 долларов США дешевле своих топовых моделей. Это знаменует собой значительное снижение цены на ультрасовременный телефон от Samsung, а также подразумевает снижение цен на складные устройства в ближайшем будущем. На данный момент складные смартфоны — это роскошные устройства, которые стоят около 2000 долларов США.

Источник — Astera.ru.