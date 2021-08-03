Samsung готовится к запуску своих последних моделей складных смартфонов, а именно Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Но до официального объявления цены на обе модели снова просочились.

Последняя утечка поступает от известного источника @evleaks и раскрывает цены на оба складных смартфона. Согласно твиту от Эвана, цена на Galaxy Z Flip3 начинается с 1099 евро (примерно 1306 долларов США), в то время как его вариант с более высоким уровнем хранения, по-видимому, будет стоить 1149 евро (примерно 1366 долларов США). С другой стороны, Galaxy Z Fold3 от южнокорейского технологического гиганта будет поставляться по стартовой цене 1899 евро (примерно 2258 долларов США), а более дорогой вариант хранения будет стоить около 1999 евро (примерно 2377 долларов США).

Примечательно, что эта цена предполагает, что Galaxy Z Flip3 на 350 евро дешевле, чем его предшественник, если цены официальные. Между тем, даже цена Galaxy Z Fold3 примерно на 300 евро ниже, чем у Galaxy Z Fold2. Мы также можем ожидать, что компания предложит различные предложения по предварительному заказу наряду с предложениями обмена на эти новые складные телефоны, что может помочь покупателям еще больше снизить цену.

Источник — Astera.