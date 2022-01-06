Цены на Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra раскрыты до дебюта

Презентация смартфонов линейки Samsung Galaxy S22 состоится только в феврале, но уже сейчас инсайдеры раскрыли стоимость всех аппаратов.

Правда пока источники раскрыли европейские цены. Согласно обнародованным данным, Galaxy S22 выйдет в двух версиях с 8/128 ГБ за 912 евро и 8/256 ГБ по цене 963 евро.

Версия «плюс» будет оценена в 1 119 евро за вариант 8/128 ГБ и 1 170 евро за версию 8/256 ГБ.

Что касается самого топового варианта, то смартфон Galaxy S22 Ultra выйдет в конфигурациях с объемом памяти 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Их стоимость составит 1 430 и 1544 евро. В США смартфон будет немного дешевле, что обусловлено таможенной пошлиной на электронику в Европе.

То есть на американском рынке стоимость смартфона будет начинаться от 1 280 долларов.