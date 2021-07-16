Цены на Samsung Galaxy A12s объявлены

Samsung работает над новой версией Galaxy A12, которая была официально выпущена еще в ноябре. Ожидается, что новая версия дебютирует как Galaxy A12s. В преддверии запуска надежный информатор Судханшу Амбхоре сообщил о стоимости смартфона.

Инспектор утверждал, что Galaxy A12s будет поставляться в двух вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Эти модели будут стоить 180 евро и 200 евро соответственно. Ожидается, что он появится в трех цветах: черном, белом и синем.

Утечка также показывает, что Galaxy A12s будет оснащен чипсетом Exynos 850 и будет работать на ОС Android 11. Ожидается, что его другие характеристики останутся аналогичными A12.

Смартфон имеет 6,5-дюймовый PLS IPS панель, которая поставляет HD + разрешение 720 х 1600 пикселей. Это телефон с процессором Helio P35 с оперативной памятью до 6 ГБ и хранилищем объемом до 12 ГБ. Он имеет 8-мегапиксельную переднюю камеру, а система задней камеры — 48-мегапиксельная + 5-мегапиксельная + 2-мегапиксельная + 2-мегапиксельная четырехкамерная камера. В телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Galaxy A12s был замечен в Bluetooth SIG и Google Play Console. Его страница поддержки также доступна на одном из региональных веб-сайтов Samsung. Следовательно, ожидается, что он дебютирует уже в этом месяце.

Источник — Astera.