Цены на Realme C21, C25s, Narzo 30, 8 5G в Индии выросли на 500 ₹

Цены на смартфоны в Индии растут в последние несколько месяцев из-за нехватки комплектующих. Последние телефоны, получившие повышение цен, — это четыре устройства Realme, а именно realme C21, realme C25s, realme narzo 30 и realme 8 5G.

Согласно отчетам 91Mobiles и MySmartPrice, компания realme повысила цены на вышеупомянутые телефоны на 500 фунтов стерлингов. Повышение цен распространяется на все доступные конфигурации и цвета хранения. Также стоит отметить, что это не первая прибавка к цене на эти модели.

Realme C21 является самым дешевым из партии. Он продавался за 8 499 и 9 499 фунтов стерлингов за варианты 3 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ соответственно. В связи с последним повышением цен телефон теперь стоит 8 999 и 9 999 фунтов стерлингов за те же конфигурации хранения.

Realme C25s является вторым наиболее доступным в списке. Он продавался по цене 10 499 фунтов стерлингов (4 ГБ + 64 ГБ) и 11 499 фунтов стерлингов (4 ГБ + 128 ГБ). Но сейчас он продается за 10 999 и 11 999 фунтов стерлингов.

Затем популярный realme narzo 30 продавался по цене 12 499 фунтов стерлингов (4 ГБ + 64 ГБ), 13 499 фунтов стерлингов (6 ГБ + 64 ГБ) и 14 499 фунтов стерлингов (6 ГБ + 128 ГБ). Этот же телефон теперь имеет ценники 12 999, 13 999 и 14 999 фунтов стерлингов.

Наконец, realme 8 5G теперь продается по цене 14 999 фунтов стерлингов (4 ГБ + 64 ГБ), 15 999 фунтов стерлингов (4 ГБ + 128 ГБ) и 17 999 фунтов стерлингов (8 ГБ + 128 ГБ) вместо 14 499, 15 499 и 17 499 фунтов стерлингов.

Источник — Astera.