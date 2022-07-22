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Цены на раскладной Samsung Galaxy Z Flip 4 в Европе составят от 1081 евро

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Несколько инсайдеров опубликовали информацию о стоимости новых складных смартфонов.

Почти у всех источников информация о ценах оказалась одинаковой. Так, цены на Samsung Galaxy Z Flip 4 в Европе составят от 1081 евро.

Такой ценник будет на базовый Samsung Galaxy Z Flip4 со 128 ГБ памяти. Старшая версия с 512 ГБ памяти будет оценена в 1280 евро.

Этот смартфон в отличие от предшественника получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 3 700 мАч.

Основная камера в устройстве будет оснащена модулем на 12 Мп. К тому же в аппарате исчезнем складка на экране, который станет больше.

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