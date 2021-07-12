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Цены на приставки PlayStation 4 и Xbox One выросли из-за возникшего дефицита

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Игровые приставки тоже стали дефицитными на рынке по причине мировой нехватки полупроводников.

Как выяснилось, проблема мирового масштаба затронула не только консоли нового поколения, но и прошлого.

В популярных американских магазинах PlayStation 4 и Xbox One практически невозможно купить, а их стоимость на фоне дефицита существенно выросла.

Например, в Walmart стоимость PlayStation 4 Slim с 1 ТБ составляет 427 долларов против 300 рекомендованных. Подорожали и аксессуары, а DualShok 4 очень сложно найти в продаже.

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