Игровые приставки тоже стали дефицитными на рынке по причине мировой нехватки полупроводников.

Как выяснилось, проблема мирового масштаба затронула не только консоли нового поколения, но и прошлого.

В популярных американских магазинах PlayStation 4 и Xbox One практически невозможно купить, а их стоимость на фоне дефицита существенно выросла.

Например, в Walmart стоимость PlayStation 4 Slim с 1 ТБ составляет 427 долларов против 300 рекомендованных. Подорожали и аксессуары, а DualShok 4 очень сложно найти в продаже.