Цены на новые iPhone 14 раскрыли за несколько часов до дебюта

Уже через несколько часов американская компания проведет официальное мероприятие, посвященное презентации новых продуктов.

Главными премьерами станут модели смартфонов линейки iPhone 14, о которых ранее не раз сообщали инсайдеры. Все подробности станут известны во время трансляции, которая начнется в 20.00 по Москве.

Пока же выяснились и цены для американского рынка. Так, iPhone 14 в США оценят от 750 долларов, модель iPhone 14 Plus обойдется в 850 долларов, а за iPhone 14 Pro попросят 1050 долларов.

Самый дорогой в линейке аппарат iPhone 14 Pro Max получит ценник 1150 долларов.