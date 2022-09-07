Главная » Новости

Цены на новые iPhone 14 раскрыли за несколько часов до дебюта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 120 Опубликовано

Уже через несколько часов американская компания проведет официальное мероприятие, посвященное презентации новых продуктов.

Главными премьерами станут модели смартфонов линейки iPhone 14, о которых ранее не раз сообщали инсайдеры. Все подробности станут известны во время трансляции, которая начнется в 20.00 по Москве.

Пока же выяснились и цены для американского рынка. Так, iPhone 14 в США оценят от 750 долларов, модель iPhone 14 Plus обойдется в 850 долларов, а за iPhone 14 Pro попросят 1050 долларов.

Самый дорогой в линейке аппарат iPhone 14 Pro Max получит ценник 1150 долларов.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.