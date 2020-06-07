Цены на iPhone SE (2020) снизились почти на 20%

Лето для продавцов электроники и бытовой техники является самым спокойным периодом, так как клиенты в это то время начинают тратить деньги на отпуск или строительство.

Поэтому многие продавцы в летний период стараются снижать цены на продукцию и запускать разные предложения, для того чтобы привлечь покупателей.

Так, в России уже начали дешеветь новые iPhone SE (2020). Официальная цена данной модели составляет от 40 тыс. рублей, но есть интернет-магазины, которые предлагают смартфон по цене от 33 тыс. рублей.

Стоит отметить, что зачастую по такой цене продают «серые» смартфоны, которые не сертифицированные в РФ.

Помимо iPhone SE (2020) в России подешевел смартфон Galaxy A71, а также телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Xiaomi Mi TV 4S.