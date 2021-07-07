Цены на Huawei Band 6 в Индии раскрыты на Amazon перед запуском

Huawei готовится вскоре запустить свой новый смарт-браслет в Индии. Компания Band 6 скоро прибудет в страну, и теперь официальные цены на смарт-браслет были объявлены на Amazon до его официального запуска.

На данный момент ожидается, что китайский технологический гигант скоро начнет принимать предварительные заказы на свои новые носимые устройства в Индии. Согласно официальному сообщению бренда в Твиттере, предварительные заказы на группу 6 были запущены 6 июля 2021 года. В рамках предварительных заказов клиентам также будет предложен бесплатный подарок, хотя на данный момент он еще не запущен. Так что в планах компании может быть небольшая задержка.

С другой стороны, Huawei также подтвердила некоторые детали через листинг Amazon, обнаруженный на платформе электронного ритейлера. Ожидается, что Band 6 скоро поступит в продажу через Amazon India и будет доступен в Индии по цене 4490 индийских рупий в Индии. Ремешок будет доступен в четырех цветовых вариантах: Graphite Black, Sakura Pink, Amber Sunrise и Forest Green. Ожидается, что устройство будет запущено примерно в середине июля 2021 года.

Итак, мы можем ожидать официального объявления компании в ближайшие дни. Он оснащен 1,47-дюймовым дисплеем FullView AMOLED с разрешением 194×368 пикселей. Устройство также предлагает мониторинг сердечного ритма, мониторинг SpO2 и отслеживание сна, среди других функций. Он может работать до 14 дней при одной полной зарядке, поддерживает до 10 режимов тренировок и поддерживает Bluetooth 5.0, акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений и многое другое.

Источник — Astera.