Цены на графические процессоры AMD Radeon RX 6000 вырастут на 10%

Графических карт на рынке мало из-за глобальной нехватки чипов и бума майнинга криптовалют. А доступные карты продаются в два или три раза дороже рекомендованной розничной цены благодаря спекулянтам, создающим искусственный дефицит. На фоне всего этого AMD может принести еще больше плохих новостей геймерам, которые хотят заполучить GPU в этот праздничный сезон.

Согласно новому отчету в форме Boardchannels ( через ), AMD уведомила партнеров AIB и все бренды по всему миру, что все графические процессоры серии RX6000 получат повышение цен на 10%. В отчете утверждается, что цены будут увеличены на 20-40 долларов в зависимости от рассматриваемого чипа. Новые цены, вероятно, вступят в силу со следующей поставкой графических процессоров партнерам AMD.

Говорят, что недавнее повышение стоимости пластин TSMC стало причиной решения AMD. AMD не прокомментировала возможное повышение цен, и, хотя рыночная цена в последнее время выросла на 9 процентов, дальнейшего повышения цен, о котором здесь сообщается, еще не произошло.

Стоит отметить, что AMD не объявила о повышении цен на процессоры, хотя для их производства компания использует пластины TSMC. Однако это также может измениться в будущем.

На данный момент мы советуем компьютерным геймерам опробовать свои практические консоли, такие как PS5 или Xbox серии X, поскольку прогнозируется , что продолжающаяся нехватка чипов сохранится на протяжении большей части следующего года.